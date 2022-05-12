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    Акционеры Tallinna Vesi планируют выплатить 13 млн евро дивидендов

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Правление AS Tallinna Vesi созывает на 3 июня плановое общее собрание акционеров, на котором в числе прочих вопросов будет поставлено на голосование предложение о распределении прибыли за прошлый год и о выплате дивидендов в размере 13 миллионов евро.

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