Турция выступила против членства Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: Shutterstock
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.
«В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно», — цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu, передает Yle.
Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.
В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много «террористических организаций».
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.
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