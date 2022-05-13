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    Турция выступила против членства Финляндии в НАТО

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: Shutterstock

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.

    «В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно», — цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu, передает Yle.
    Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.
    В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много «террористических организаций».
    Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.

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