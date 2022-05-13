Новости

dv.ee

13 мая 2022 в 12:31 Поделиться:









Турция выступила против членства Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал членство Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.

«В настоящее время мы следим за развитием ситуации со Швецией и Финляндией, но не настроены позитивно», — цитирует заявление турецкого лидера государственное информагентство Турции Anadolu, передает Yle.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против членства этих стран в Североатлантическом альянсе.

В Финляндии и Швеции, по оценке турецкого президента, якобы много «террористических организаций».

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявили, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее.