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    В России запустили «аналог» Google Play — он тут же подвергся «сильнейшей DDoS-атаке»

    Фото: NashStore

    АНО «Цифровые платформы» объявила о начале работы магазина приложений NashStore, которое называют российской альтернативой Google Play. После запуска приложения в официальном телеграм-канале приложения заявили о «сильнейшей DDoS-атаке», пишет «Медуза».

    «Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru… Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — говорится в заявлении генерального директора «Цифровых платформ» Арсения Щельцина.
    В NashStore, заявили его создатели, доступно более тысячи приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк, «Сетелем банк», Gloria Jeans и другие.
    Чтобы установить «альтернативное приложение», создатели предлагают пользователям разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках своего смартфона, а затем скачать магазин с «Яндекс.Диска», ссылка на который опубликована на официальном сайте NashStore. Такой путь установки объяснили тем, что в Google накладывают ограничения на Android для установки альтернативных магазинов приложений.
    После анонса запуска приложения появились сообщения о том, что оно работает с перебоями. Так, редактору TJ не удалось с первой попытки войти в сервис — ошибка появлялась и с VPN, и без.
    В свою очередь в официальном телеграм-канале приложения заявили о «сильнейшей DDoS-атаке»: «Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно».

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