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18 мая 2022 в 13:10 Поделиться:









Таллиннская горуправа представила на утверждение отчет за 2021 год

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в последние два года город Таллинн последовательно работал в условиях кризиса и напряженной обстановки. Фото: Andras Kralla

Таллиннская городская управа на сегодняшнем заседании утвердила консолидированный годовой отчет города за 2021 год и представила его на утверждение Таллиннского городского собрания, сообщается в пресс-релизе.

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 год был проведен предприятием KPMG Baltics OÜ, которое выдало аудиторское заключение без замечаний, подтвердив, что финансовая отчетность города является достоверной и корректно отражает финансовое положение города.

По состоянию на 31.12.2021 г. объем баланса города составлял 1,66 млрд евро, а нетто-имущества – 1,31 млрд евро. На конец 2021 года положительное сальдо составляло 93 млн евро. В 2021 году общий объем доходов от деятельности составил 842 млн евро, из которых налоговые поступления составили 67,9%, полученные субсидии – 21,6%, доходы от продажи товаров и услуг, а также прочие доходы – 10,5%.

Среди доходов от деятельности наиболее возросли налоговые поступления и полученные субсидии. Накладные расходы города в 2021 году составили 755 млн евро, при этом увеличились расходы на содержание зданий, помещений и сооружений (дороги, улицы и т.п.). Кроме того, на накладных расходах отразился возросший объем инвестиций, осуществленных городом в отчетном году, а также затраты, связанные с этими инвестициями, включая расходы на обустройство зданий и инвентарь.

В консолидированную группу в отчетный год входило 20 учреждений и 246 подведомственных им организаций, девять городских предприятий и 12 целевых учреждений. В консолидированной группе в 2021 году работало в общей сложности свыше 20 000 сотрудников.

В прошлом году город осуществил инвестиции в объеме 127 млн евро в основной капитал и недвижимость. Завершено строительство гимназии Арте, Ласнамяэской основной школы, гимназии Мустйыэ, детских садов «Ярвеотса», «Лаагна Руккилилль» и «Накситралли», общественного центра Пыхья-Таллинна по адресу Кари, 13, дома для пожилых на Малева, 18, социального центра Хааберсти, хозяйственного здания Таллиннского ботанического сада, в также парков Тондираба и Мянни. Центральные больницы города в общей сложности осуществили инвестиции в объеме 20,3 млн евро – средства пошли как на приобретение медицинского оборудования, так и на работы по реновации.