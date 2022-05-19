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    85-й день войны в Украине: Хорватия хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, посольство США вернулось в Киев

    На фото, сделанном Министерством обороны РФ, запечатлены защитники «Азовстали». По данным России, 1730 украинских военных, укрывавшихся на территории завода, сдались в плен, Украина призывает этим данным не верить. Фото: Scanpix

    Идёт 85-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 19 мая.

    По словам Генштаба вооруженных сил Украины, российские войска провели наступление по четырём направлениям, и ни на одном не имели успеха.
    340 украинских солдат были убиты за прошедшие сутки в результате российских авиаударов, сообщает Министерство обороны России.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ.
    771 защитник «Азовстали» сдались в плен за прошедшие сутки, сообщает Министерство обороны России. Всего в плену оказались 1730 украинских военных, скрывавшихся на территории завода.
    Оперативное командование «Юг» (Украина) назвало вышеприведенное сообщение Минобороны РФ дезинформацией, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала воспринимать любую информацию Минобороны РФ о защитниках «Азовстали» как пропаганду, направленную для внутреннего пользования. По её словам, сейчас идут переговоры с целью спасти людей, и потому Украина не даёт никакой информации.
    Четыре человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела города Северодонецк (Луганская область) - главной цели российского наступления, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Трое человек погибли, шесть получили ранения в результате обстрела Херсонской области, пишет начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Двое жителей Киевской области подорвались на минах, сообщает «Украинская правда».
    За всё время войны погиб 231 ребёнок, сообщает Офис генпрокурора Украины.
    Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до конца лета. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский объясняет этот шаг тем, что контрнаступление длится дольше, чем оборона.
    Президент Хорватии даст указание послу страны при НАТО проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс. Хорватия не против вступления двух стран, но будет его блокировать, пока в Боснии и Герцоговине не будет изменён закон о выборах. «Хорватов в Боснии уничтожают как политическую сущность», - сказал президент он в интервью каналу N1.
    Преиздент Хорватии Зоран МилановичФото: Scanpix, Иса Харсин, SIPA
    США отказываются поставить Украине реактивные системы залпового огня, опасаясь, что ими будут нанесены удары по территории России, утверждает издание Politico со ссылкой на анонимные источники.
    Половина импортёров российского газа открыли рублевые счета в «Газпромбанке», утверждает вице-премьер России Александр Новак.
    Google прекращает свою деятельность в России и уведомил государство о намерении подать на банкротство. По словам Wall Street Journal, компания вывезла значительную часть работников из России и скоро объявит о прекращении деятельности в этой стране.
    США возобновили работу посольства в Киеве, передаёт CNN слова Госсекретара США Энтони Блинкена.
    Водружение американского флага в КиевеФото: Эдгар Су, Scanpix
    Еврокомиссия предлагает выделить 300 миллиардов евро на отказ от российских энергоносителей к 2030 году, пишет Reuters.
    США предоставят Украине 215 миллионов долларов в качестве продовольственной помощи, передаёт CNN слова Госсекретаря США Энтони Блинкена.
    Еврокомиссия выделила 248 миллионов евро пяти странам ЕС (Эстонии среди них нет) на помощь беженцам, сообщает «Европейская правда».
    У США нет юридического права конфисковать замороженные счета ЦБ РФ, чтобы направить средства на помощь Украине, передаёт Reuters слова министра финансов Джанет Йеллен.
    Россия готовит пресс-тур по оккупированным территориям Украины, утверждает Оперативное командование «Юг». На него будут приглашены российские иностранные журналисты, но МИД Украины предупреждает, что посещать эти территории незаконно.
    Россия воюет в Украине лазерным оружием, утверждает вице-премьер РФ Юрий Борисов.
    «В пропаганде нацистской Германии был такой термин «вундерваффе» - чудооружие, - прокомментировал это заявление президент Украины Владимир Зеленский - Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне».
    Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Scanpix

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