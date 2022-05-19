85-й день войны в Украине: Хорватия хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, посольство США вернулось в Киев

Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать

Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.

Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.