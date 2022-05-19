Бизнес McDonald’s в России может достаться родственнику Назарбаева или сибирскому нефтянику

Предприниматель пищевой промышленности: нас ждет значительно более дорогая реальность

Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.

Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.