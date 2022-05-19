Бизнес McDonald’s в России может достаться родственнику Назарбаева или сибирскому нефтянику
О сделке может быть объявлено уже в четверг, после чего сеть продолжит работать под новым брендом.Фото: Shutterstock
Российский бизнес McDonald’s, объявившего об окончательном уходе из страны, достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали The Bell три источника, следящих за судьбой компании.
Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.
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