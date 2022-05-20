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dv.ee

20 мая 2022 в 9:30 Поделиться:









Назван лучший руководитель года

Глава LHV Grupp Мадис Тоомсалу. Фото: Andras Kralla

Сегодня на Пярнуской конференции руководителей (Pärnu juhtimiskonverents) был объявлен победитель конкурса «Лучший руководитель года – 2022». Им стал глава LHV Grupp Мадис Тоомсалу, пишет Äripäev.

Жюри отметило карьерный путь Тоомсалу, его амбиции и их реализацию, впечатляющее формирование команды, а также направление и формирование общества через банковское дело.