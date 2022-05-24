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Алёна Стадник

25 мая 2022 в 7:37 Поделиться:









Любовь между работодателем и кандидатом должна быть взаимной

Pipedrive запускает уникальную программу стажировок и наставничества «Летняя школа кода» для поиска будущих технологических талантов. Менеджер по развитию универсальной CRM-системы Pipedrive Михайло Дорохов со своей командой набирает десять талантов для «Летней школы кода».

Михайло уверен, что если у людей есть страсть к ИТ, то всё получится. «Любовь должна быть взаимная, чтобы компании могли находить отличные таланты, и чтобы кандидатом нравилось то, чем они занимаются», - сказал он в интервью в подкасте «Деловые люди».

«Летняя школа кода» предназначена для людей, заинтересованных в карьере в области ИТ, которые по тем или иным причинам мало или совсем не имели опыта разработки программного обеспечения. Трехмесячная программа охватывает теорию и практику на основе технологии Pipedrive.