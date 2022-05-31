Департамент угрожает оштрафовать планирующие приостановку движения автобусные фирмы
Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K. Reis-X и Gobus обращению, если финансирование останется на прежнем уровне, то осенью автобусное движение между некоторыми городами и волостями встанет.Фото: Erik Prozes
Пять автобусных предприятий просят внести изменения в заключенные с государством договоры из-за роста цен на топливо и планируют однодневную остановку движения на одном из своих маршрутов, чтобы привлечь внимание к проблеме – с точки зрения Департамента транспорта, это нарушение правил, за которое компании могут быть оштрафованы, пишет rus.err.ee.
Департамент транспорта создал фонд в размере 1 млн евро, который поможет компаниям справиться с ростом цен в течение первого полугодия, а во второй половине года подорожание топлива должно быть компенсировано последующей индексацией договоров.
По словам генерального директора Департамента транспорта Кайдо Падара, остановка автобусного движения на некоторых маршрутах, заказанных государством – это нарушение договора, и в этом случае департамент может оштрафовать предприятия на 6400 евро, при повторных нарушениях компанию могут исключить из государственных закупок.
В Департаменте транспорта отметили, что у перевозчиков всегда есть возможность расторгнуть договор, который им не подходит.
Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K. Reis-X и Gobus обращению, если финансирование останется на прежнем уровне, то осенью автобусное движение между некоторыми городами и волостями встанет.
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