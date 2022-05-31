Новости

dv.ee

31 мая 2022 в 10:40 Поделиться:









Департамент угрожает оштрафовать планирующие приостановку движения автобусные фирмы

Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K. Reis-X и Gobus обращению, если финансирование останется на прежнем уровне, то осенью автобусное движение между некоторыми городами и волостями встанет. Фото: Erik Prozes

Пять автобусных предприятий просят внести изменения в заключенные с государством договоры из-за роста цен на топливо и планируют однодневную остановку движения на одном из своих маршрутов, чтобы привлечь внимание к проблеме – с точки зрения Департамента транспорта, это нарушение правил, за которое компании могут быть оштрафованы, пишет rus.err.ee.

Департамент транспорта создал фонд в размере 1 млн евро, который поможет компаниям справиться с ростом цен в течение первого полугодия, а во второй половине года подорожание топлива должно быть компенсировано последующей индексацией договоров.

По словам генерального директора Департамента транспорта Кайдо Падара, остановка автобусного движения на некоторых маршрутах, заказанных государством – это нарушение договора, и в этом случае департамент может оштрафовать предприятия на 6400 евро, при повторных нарушениях компанию могут исключить из государственных закупок.

В Департаменте транспорта отметили, что у перевозчиков всегда есть возможность расторгнуть договор, который им не подходит.

Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K. Reis-X и Gobus обращению, если финансирование останется на прежнем уровне, то осенью автобусное движение между некоторыми городами и волостями встанет.