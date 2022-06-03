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    Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность

    В случае претензий заявление необходимо отправить на электронную почту TTJA [email protected] не позднее 22.06.2022 г. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Туроператор Kidy Tour OÜ (регистрационный номер 11324349), прежнее юридическое название Tiketa Tour OÜ, проинформировал Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о том, что завершает свою деятельность в качестве туроператора.

    Kidy Tour OÜ подтвердил департаменту, что путешественникам, чьи пакетные туры были отменены или чьи подарочные карты на пакетные туры не были реализованы, оплаченные суммы были возвращены или договор на пакетный тур, с согласия путешественника, был передан другому туроператору для организации поездки, пишет «Турист».
    Туроператор Kidy Tour OÜ в настоящее время имеет действующую гарантию на сумму 500 000 евро, а эмитентом гарантии является AAS BTA Baltic Insurance Company.
    Гарантия туроператора используется для возврата пассажиров, заключивших договор о пакетном туре, если поездка включала в себя услугу транспортировки пассажиров; для возврата жилья при необходимости; для возврата пассажиру стоимости проезда в случае аннулирования пакета или выплаты компенсации за аннулированную часть пакета, а также возврат средств за неиспользованные пакетные подарочные карты.
    В случае претензий заявление вместе с документами, на которых основывается претензия, необходимо отправить на электронную почту TTJA [email protected] не позднее 22.06.2022 г.

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