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Äripäev

7 июня 2022 в 8:20 Поделиться:









Эстонский продавец удобрений обанкротился: компания ориентировалась на украинский рынок

В 2018 году компания достигла 112-го места в рейтинге самых успешных компаний Äripäev. Фото: Andras Kralla

Эстонская компания Agro Import OÜ, которая занималась оптовой торговлей удобрениями и агрохимической продукцией, обанкротилась. В лучшие года операционная прибыль компании доходила до 3 млн евро.

Согласно последнему представленному годовому отчету, в 2020 году выручка предприятия составила 16 млн евро и полностью пришлась на Украину. Операционная прибыль в 2020 году увеличилась в четыре раза до 845 000 евро.

Владелец и единственный член правления Agro Import OÜ Виктор Дубовенко пояснил в отчете, что основным видом деятельности в 2020 году была продажа техники и оборудования в Украине, которая осуществлялась на основании договора с партнером ООО «Черкассы Полимер». 9,7 млн евро из оборота было заработано от продажи техники и оборудования, 6 млн евро – от продажи зерна. В остальные годы практически вся выручка от продаж приходилась на продажу удобрений и агрохимикатов.

В 2018 году компания достигла 112-го места в рейтинге самых успешных компаний Äripäev. В рейтинг наиболее успешных компаний оптовой торговли Agro Import OÜ заняла 18-ое место.

Несмотря на то, что в открытых источниках нет информации о наличии у компании задолженностей, в середине апреля Харьюский уездный суд принял на рассмотрение заявление о банкротстве Agro Import OÜ.

30 мая Харьюский уездный суд признал предприятие банкротом. Кредиторы Agro Import соберутся в следующий четверг.

Agro Import не представил отчет за прошлый год, однако по данным Инфобанка Äripäev до 2021 года предприятие было убыточным лишь в 2018 году. В лучшие годы операционная прибыль Agro Import составляла три миллиона евро, в 2014 году — 3,8 миллиона евро.