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dv.ee

10 июня 2022 в 10:15 Поделиться:









Газ для жителей Латвии подорожает на 66-90%

Для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц. Фото: Shutterstock

Латвийская компания Latvijas gāze с 1 июля 2022 года повышает тарифы на газ на 65,6-89,9%, повышение для клиентов зависит от объема потребления и привязанного к нему тарифного плана, пишет Rus.Delfi.

Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис отмечает, что рост стоимости природного газа домашние хозяйства ощутили уже в первом полугодии текущего года, однако он был существенно меньше, чем общее подорожание природного газа на рынке. Кроме того, рост тарифов для домохозяйств с большим потреблением газа компенсировался предоставляемой государством поддержкой с января по апрель.

«С учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ использован, поэтому его приходится покупать по нынешней цене, и во втором полугодии тарифы рассчитаны уже в размере 107,34 евро за мегаватт-час», – пояснил Калвитис.

Как отмечают в Latvijas gāze, во втором полугодии 2022 года для домохозяйств, которые природный газ используют только для приготовления пищи и потребляют 4 кубометра в месяц, плата за газ составит около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро. В свою очередь для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц.