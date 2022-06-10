  • Поделиться:

    Шведский магнат и Тармо Лаанету продают сеть Südameapteek

    По словам одного из владельцев компании Pharma Holding Тармо Лаанету, он решил сосредоточиться на развитии Confido.Фото: Andras Kralla

    Согласно подписанному сегодня соглашению, председатель правления Pharma Holding OÜ, франчайзинговой компании Südameapteek, Ристо Лаур выкупает сеть аптек у ее прежних владельцев, пишет Äripäev.

    Один из теперь уже бывших владельцев Pharma Holding, шведский предприниматель Оскар Томас Свенссон, решил выйти из сделанной в Эстонию инвестиции: «За последние полгода мы рассматривали несколько возможностей, и выкуп менеджментом показался лучшим вариантом как для будущего компании, так и для ее нынешних владельцев».
    По словам второго владельца компании Тармо Лаанету, у него было всего три варианта – оставить свою долю, купить или продать. «Я решил примкнуть к желанию о продаже моего делового партнера, чтобы еще более сосредоточиться на дальнейшем развитии Confido Healthcare Group», – пояснил Лаанету.

    Кто такой Оскар Томас Свенссон?

    51-летний Оскар Томас Свенссон связан с семейным бизнесом, который шведская деловая газета Dagens Industri назвала денежной машиной — компании принадлежат крайне успешные магазины шаговой доступности ÖoB, в которых продаются бытовые товары – от свечей до электрокаминов.

    Ристо Лаури отметил, что переговоры велись с зимы: «Все идет по плану. Эвелин Хярма практически переняла оперативное управление компанией, и изменения вступят в силу в июне». Сам Лаури намерен сосредоточиться на стратегическом развитии франшизы.
    По данным Коммерческого регистра, новым владельцем Pharma Holding является SA Holding OÜ, созданная в конце мая этого года. Единственным владельцем компании является Ристо Лаур. Компания зарегистрирована в главном здании Confido на улице Веэренни в Таллинне.
    Оборот Pharma Holding в 2020 году составил 23,3 млн евро, годом ранее — 61,7 млн ​​евро. Прибыль компании была на уровне 264 000 евро по сравнению с 58 000 евро годом ранее.
    Стоимость сделки или иные детали контракта не разглашаются в соответствии с соглашением о конфиденциальности.
    Под брендом Südameapteek – 66 аптек, в которых работает более 360 специалистов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Зеленый переход: Эстонию можно превратить в историю успеха
Шведский магнат и Тармо Лаанету продают сеть Südameapteek
Ралли на рынке недвижимости близится к концу? Не факт, считают эксперты
Влияние санкций
Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Inbank получил от Финансовой инспекции разрешение учредить филиал в Чехии
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Inbank получил от Центробанка Чехии разрешение оказывать финансовые услуги в Чехии. В апреле соответствующее разрешение выдала также Финансовая инспекция Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение