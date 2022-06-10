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10 июня 2022 в 9:30 Поделиться:









Шведский магнат и Тармо Лаанету продают сеть Südameapteek

По словам одного из владельцев компании Pharma Holding Тармо Лаанету, он решил сосредоточиться на развитии Confido. Фото: Andras Kralla

Согласно подписанному сегодня соглашению, председатель правления Pharma Holding OÜ, франчайзинговой компании Südameapteek, Ристо Лаур выкупает сеть аптек у ее прежних владельцев, пишет Äripäev.

Один из теперь уже бывших владельцев Pharma Holding, шведский предприниматель Оскар Томас Свенссон, решил выйти из сделанной в Эстонию инвестиции: «За последние полгода мы рассматривали несколько возможностей, и выкуп менеджментом показался лучшим вариантом как для будущего компании, так и для ее нынешних владельцев».

По словам второго владельца компании Тармо Лаанету, у него было всего три варианта – оставить свою долю, купить или продать. «Я решил примкнуть к желанию о продаже моего делового партнера, чтобы еще более сосредоточиться на дальнейшем развитии Confido Healthcare Group», – пояснил Лаанету.

Кто такой Оскар Томас Свенссон? 51-летний Оскар Томас Свенссон связан с семейным бизнесом, который шведская деловая газета Dagens Industri назвала денежной машиной — компании принадлежат крайне успешные магазины шаговой доступности ÖoB, в которых продаются бытовые товары – от свечей до электрокаминов.

Ристо Лаури отметил, что переговоры велись с зимы: «Все идет по плану. Эвелин Хярма практически переняла оперативное управление компанией, и изменения вступят в силу в июне». Сам Лаури намерен сосредоточиться на стратегическом развитии франшизы.

По данным Коммерческого регистра, новым владельцем Pharma Holding является SA Holding OÜ, созданная в конце мая этого года. Единственным владельцем компании является Ристо Лаур. Компания зарегистрирована в главном здании Confido на улице Веэренни в Таллинне.

Оборот Pharma Holding в 2020 году составил 23,3 млн евро, годом ранее — 61,7 млн ​​евро. Прибыль компании была на уровне 264 000 евро по сравнению с 58 000 евро годом ранее.

Стоимость сделки или иные детали контракта не разглашаются в соответствии с соглашением о конфиденциальности.

Под брендом Südameapteek – 66 аптек, в которых работает более 360 специалистов.