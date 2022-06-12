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    Кая Каллас призвала скорее собрать новую коалицию и приступить к работе

    Кая Каллас сообщила, что переговоры по созданию правительственной коалиции пока не дали итогового резултата. Она призывает партии поспешить.Фото: Liis Treimann

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на собрании Партии реформ, заявила, что новую коалицию необходимо собрать как можно скорее, чтобы сформировать «компетентное и спокойное» правительство. Пока обсуждения союза с партией «Отечество» и социал-демократами не дали окончательных результатов.

    «Пока слишком рано говорить, как идут переговоры с партией „Отечество“ и социал-демократами, и о чем мы договоримся. В любом случае, у нас есть точки соприкосновения, их довольно много. Образование на эстонском языке, безопасность, благосостояние людей — вот те области, которые, скорее всего, будут доминировать на переговорах», — заявила Кая Каллас, ее речь цитирует ERR.
    По словам главы правительства, одной из целей коалиции должно быть создание законодательной базы для окончательного перехода к эстоноязычной системе образования до парламентских выборов, которые состоятся через 9 месяцев: «Поведение России по отношению к соседям показало, что эту реформу больше нельзя откладывать».
    Каллас отметила, что три договаривающихся стороны имеют похожее понимание основных проблем страны, и сейчас обсуждаются пути их решения, которые все партии сочтут приемлемыми.
    «Высокая инфляция на фоне охлаждения экономики, благосостояние людей, энергетический кризис, военные беженцы — все это проблемы, для которых нет простых решений. В трудные периоды неправильно жертвовать долгосрочными целями Эстонии ради краткосрочных решений. Понимая это и спасая друг друга, мы переживем эти времена», — подытожила Каллас.

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