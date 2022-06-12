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Janno Riispapp

12 июня 2022 в 13:09 Поделиться:









Кирьянен: лесная политика не может основываться на чьих-то мнениях

Руководитель Graanul Investi Рауль Кирьянен Фото: Väinu Rozental

По словам Рауля Кирьянена, главы Graanul Investi, большой проблемой для лесного сектора является то, что цепочка поставок находится у всех на виду, но замечают в основном вырубки. «Сегодня виден один ее конец, но преимущества менее заметны. Поэтому много путаницы и критики», — заявил он на экспортной конференции.

Кирьянен пояснил, что обыватель видит цепочку поставок с момента посадки дерева. Поскольку лесной сектор много экспортирует, происходящее в лесу, промышленные вырубки, более очевидно, чем то, какая продукция из дерева в итоге производится, а также та польза, которую отрасль приносит экономике.

«Я считаю, что если деревянное строительство когда-нибудь встанет на ноги и больше домов будет строиться из дерева, общественности будет легче понять, что на самом деле происходит в этом секторе. Сегодня виден один конец производственной цепочки, но выгоды и позитивные стороны менее заметны. Именно поэтому возникает много путаницы и критики», — сказал он.