Автозавод в Финляндии увольняет 300 человек – под сокращение попадает 1000 рабочих мест
Переговоры по сокращению персонала были запущены в результате уменьшения объемов производства. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Автомобильный завод Valmet Automotive в Уусикаупунки, Финляндия, закончил переговоры по сокращению персонала, в рамках которых оказались все сотрудники.
В результате переговоров Valmet Automotive изменит рабочие задачи некоторых сотрудников, отправит персонал в неоплачиваемые отпуска, а также сократит рабочие места.
Под сокращение попадает порядка 1000 мест, уволены будут 300 человек, пишет Yle.
Переговоры по сокращению персонала были запущены в результате уменьшения объемов производства.
По оценкам, неоплачиваемые отпуска начнутся в июле и завершатся в 2023 году после того, как новые проекты будут запущены в производство. На данный момент Valmet Automotive планирует сосредоточиться в основном на технологиях, связанных с использованием электроэнергии в транспорте.
После завершения переговоров по сокращению персонала на заводе останется порядка 2000 сотрудников.
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