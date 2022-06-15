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15 июня 2022 в 8:43 Поделиться:









Эстонский NFT-стартап привлек 26 млн долларов

Соучредители NFTPort Рейн Йохансон, Тайво Пунгас, Каспар Петерсон, Йоханнес Таммекянд и Стен Тамкиви. Фото: Jake Farra

Технологический стартап NFTPort привлек 26 миллионов долларов в рамках раунда финансирования А, пишет Äripäev.

NFTPort разрабатывает инфраструктуру, c помощью которой компании могут создавать NFT-приложения и игры без огромных инвестиций.

«Наша инфраструктура позволяет разработчикам и компаниям выводить свои NFT-приложения на рынок за часы или дни вместо месяцев, экономя сотни тысяч долларов», – пояснил глава и соуредитель компании Йоханнес Таммекянд.

Он добавил, что если компания захочет построить свою NFT-инфраструктуру, ей придется потратить значительные суммы на поиск и найм разработчиков с редкими навыками Web3 или же потратить огромное количество времени на обучение разработчиков Web2: ««Для большинства предприятий управление постоянно развивающейся технологией блокчейна быстро становится многомиллионной проблемой».

Раунд финансирования объемом 26 млн долларов возглавили инвестиционные партнеры Taavet + Sten вместе с созданным основателями Skype венчурным фондом Atomico.

Среди инвесторов – создатель Filecoin Protocol Labs, Sparkle Ventures, IDEO CoLab Ventures, соучредитель Polygon Джайнти Канани, бывший технический глава Twilio Отт Кауквер, бывший технический глава Coinbase Баладжи Шринивасан, соучредитель блокчейн-платформы Polkadot Ютта Стейнер и другие.

Инвестор Стен Тамкиви, бывший технический директор Wise and Bolt Рейн Йохансон, а также бывший глава инфраструктуры данных в Veriff Тайво Пунгас присоединятся к команде NFTPort в качестве соучредителей.

Инфраструктурой NFTPport пользуется более чем 30 000 разработчиков, включая самые известные в мире компании Web3, такие как Nifty Gateway и Protocol Labs. По состоянию на март более миллиона цифровых объектов или NFT, проданных через Polygon, хранились через инфраструктуру NFTPport.

Эстонская технологическая компания NFTPort была основана в 2021 году Йоханнесом Таммекяндом и Каспаром Петерсоном.