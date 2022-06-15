  • Поделиться:

    Эстонский NFT-стартап привлек 26 млн долларов

    Соучредители NFTPort Рейн Йохансон, Тайво Пунгас, Каспар Петерсон, Йоханнес Таммекянд и Стен Тамкиви.Фото: Jake Farra

    Технологический стартап NFTPort привлек 26 миллионов долларов в рамках раунда финансирования А, пишет Äripäev.

    NFTPort разрабатывает инфраструктуру, c помощью которой компании могут создавать NFT-приложения и игры без огромных инвестиций.
    «Наша инфраструктура позволяет разработчикам и компаниям выводить свои NFT-приложения на рынок за часы или дни вместо месяцев, экономя сотни тысяч долларов», – пояснил глава и соуредитель компании Йоханнес Таммекянд.
    Он добавил, что если компания захочет построить свою NFT-инфраструктуру, ей придется потратить значительные суммы на поиск и найм разработчиков с редкими навыками Web3 или же потратить огромное количество времени на обучение разработчиков Web2: ««Для большинства предприятий управление постоянно развивающейся технологией блокчейна быстро становится многомиллионной проблемой».
    Раунд финансирования объемом 26 млн долларов возглавили инвестиционные партнеры Taavet + Sten вместе с созданным основателями Skype венчурным фондом Atomico.
    Среди инвесторов – создатель Filecoin Protocol Labs, Sparkle Ventures, IDEO CoLab Ventures, соучредитель Polygon Джайнти Канани, бывший технический глава Twilio Отт Кауквер, бывший технический глава Coinbase Баладжи Шринивасан, соучредитель блокчейн-платформы Polkadot Ютта Стейнер и другие.
    Инвестор Стен Тамкиви, бывший технический директор Wise and Bolt Рейн Йохансон, а также бывший глава инфраструктуры данных в Veriff Тайво Пунгас присоединятся к команде NFTPort в качестве соучредителей.
    Инфраструктурой NFTPport пользуется более чем 30 000 разработчиков, включая самые известные в мире компании Web3, такие как Nifty Gateway и Protocol Labs. По состоянию на март более миллиона цифровых объектов или NFT, проданных через Polygon, хранились через инфраструктуру NFTPport.
    Эстонская технологическая компания NFTPort была основана в 2021 году Йоханнесом Таммекяндом и Каспаром Петерсоном.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне подскочила до 2990 евро
Линнамяэ покупает сеть литовских аптек, акции которой арестованы
Эстонский NFT-стартап привлек 26 млн долларов
Влияние санкций
Опрос: половина эстонских компаний прогнозируют падение оборота из-за войны
Уровень экономической уверенности малых и средних предприятий (МСП) Эстонии из-за войны значительно упал, как следует из проведенного SEB опроса Baltic Business Outlook (BBO). По сравнению с январем доля компаний, прогнозирующих сокращение оборота, выросла более чем в три раза, основное беспокойство вызывают цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.
Уровень экономической уверенности малых и средних предприятий (МСП) Эстонии из-за войны значительно упал, как следует из проведенного SEB опроса Baltic Business Outlook (BBO). По сравнению с январем доля компаний, прогнозирующих сокращение оборота, выросла более чем в три раза, основное беспокойство вызывают цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Биткойн вновь падает, другие альткоины пока растут
Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.
Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
В Эстонии может появиться завод по производству «летающих такси»
Новоиспеченная эстонская компания Volaron собирается через два года представить партнерам и клиентам электрический турбореактивный двигатель нового типа, предназначенный для летательных аппаратов с вертикальным взлетом (eVTOL). Завод по производству таких машин может появиться в Эстонии еще через несколько лет, утверждают руководители Volaron.
Новоиспеченная эстонская компания Volaron собирается через два года представить партнерам и клиентам электрический турбореактивный двигатель нового типа, предназначенный для летательных аппаратов с вертикальным взлетом (eVTOL). Завод по производству таких машин может появиться в Эстонии еще через несколько лет, утверждают руководители Volaron.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение