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Ярослав Тавгень

16 июня 2022 в 10:10 Поделиться:









113-й день войны в Украине: Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину, новорожденным Херсона дают гражданство РФ

Северодонецк остается ключевым звеном в обороне Луганской области. Он постоянно обстреливается из артиллерии, полного контроля Россией над городом нет. Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

Идет 113-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 16 июня.

Продолжается российское наступление в Луганской области, пока без особого продвижения. По словам главнокомандующего ВСУ Украины Валерия Залужного, Россия одновременно ведет атаку в девяти направлениях (в частности, была попытка штурма Тошковки - ВСУ отбились), но ключевая точка, где определяется судьба региона - Северодонецк.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, Россия постоянно обстреливает этот город из артиллерии, где имеет численное превосходство (уличные бои россияне, по его мнению, выиграть не могут). Он также сообщил, что в 120-тысячном городе сейчас остались 15-20 тысяч человек, которые отказываются выехать несмотря на все уговоры администрации.

Гайдай также отметил, что полного контроля России над городом сейчас нет, а проценты, сколько Россия контролирует, постоянно «прыгают» из-за того, что Северодонецк очень маленький город (4 на 4 километра), и захват даже одной улицы сильно меняет соотношение.

За прошедшие сутки были убиты 200 российских солдат, Минобороны РФ, 480 украинских солдат были убиты авианалетами и ударами российской артиллерии. сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. По информации , 480 украинских солдат были убиты авианалетами и ударами российской артиллерии.

200-500 солдат ВСУ каждый день погибают на войне, считает народный депутат Давид Арахамия.

Девять человек погибли, 27 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Луганской и Сумской областей, в результате обстрела Донецкой, Луганской и Сумской областей, сообщает «Украинская правда».

Россия за все время войны убила в Донецкой области 500 гражданских лиц, сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

За все время войны погибли 318 детей, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать российское гражданство, сообщил т.н. «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов.

Число украинских беженцев, запросивших статус временной защиты в странах Европы, превысило пять миллионов человек, , запросивших статус временной защиты в странах Европы, следует из данных ООН.

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