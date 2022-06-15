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    112-й день войны в Украине: Медведев пригрозил Украине исчезновением, Зеленский поручил проверить, достаточно ли средств защиты у солдат ВСУ

    Пути сообщения с Северодонецком еще есть, утверждает мэр города.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 112-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 15 июня.

    Продолжается массивное нападение на Северодонецк и Лисичанск, пока украинским войскам удается его сдерживать. Значительная часть Северодонецка разрушена постоянными артиллерийскими атаками.
    Фото: Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая
    Фото: Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая
    250 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, передает Генштаб ВСУ. 300 украинских солдат были убиты в результате авианалетов, передает Минобороны РФ.
    Шесть человек погибли, 24 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Луганской, Львовской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда» . Есть погибшие и пострадавшие в результате взрыва в Чернобаевке, но их количество пока неизвестно.
    313 детей погибли за время войны, 579 получили ранения, передает Офис генпрокурора Украины.
    Похищен ректор Херсонского государственного университета.
    Пути сообщения с Северодонецком есть, утверждает мэр города. Вчера российская сторона утверждала, что украинские солдаты заблокированы в городе.
    «Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи», – заявила замминистра обороны Анна Маляр.
    Владимир Зеленский поручил проверить, получают ли солдаты ВСУ достаточно средств защиты. «Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом», – сказал он.
    «Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», – написал в Telegram бывший президент России Дмитрий Медведев.
    Турция угрожает отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО на год, если ее требования не будут выполнены, пишет Guardian.
    Президент США Джо Байден заявил что Соединенные Штаты Америки разрабатывают вариант постройки силосов на границе с Украиной. Туда можно будет доставлять зерно по железной дороге, откуда оно уже будет переправляться через океан. На данный момент зерно нельзя вывезти по черному морю из-за того, что оно нашпинговано минами.
    «Газпром» сократит прокачку газа через «Северный поток-1» на 40%, объяснив этот шаг тем, что компания Siemens «несвоевременно начала ремонтные работы», сообщает «Интерфакс».
    «Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы», – ответил Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать территорию России.
    Большое число жителей Херсонской области хотят получить российские паспорта, утверждает т.н. «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов
    СБУ арестовала активы беларуской топливной компании, которая, по утверждению ведомства, финансировала войну.

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