112-й день войны в Украине: Медведев пригрозил Украине исчезновением, Зеленский поручил проверить, достаточно ли средств защиты у солдат ВСУ
Пути сообщения с Северодонецком еще есть, утверждает мэр города.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 112-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 15 июня.
Продолжается массивное нападение на Северодонецк и Лисичанск, пока украинским войскам удается его сдерживать. Значительная часть Северодонецка разрушена постоянными артиллерийскими атаками.
Фото: Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая
Фото: Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая
250 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, передает
Генштаб ВСУ. 300 украинских солдат были убиты
в результате авианалетов, передает
Минобороны РФ.
Шесть человек погибли, 24 получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской, Луганской, Львовской и Харьковской областей, пишет
«Украинская правда» . Есть погибшие и пострадавшие в результате взрыва
в Чернобаевке, но их количество пока неизвестно.
313 детей погибли за время войны, 579 получили ранения
, передает
Офис генпрокурора Украины.
Похищен ректор Херсонского государственного университета. Пути сообщения с Северодонецком есть
, утверждает
мэр города. Вчера российская сторона утверждала, что украинские солдаты заблокированы в городе.
«Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи»
, – заявила
замминистра обороны Анна Маляр.
Владимир Зеленский поручил проверить, получают ли солдаты ВСУ достаточно средств защиты
. «Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом
», – сказал
он.
«Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?»
, – написал
в Telegram бывший президент России Дмитрий Медведев
.
Турция угрожает отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО на год
, если ее требования не будут выполнены, пишет
Guardian.
Президент США Джо Байден заявил
что Соединенные Штаты Америки разрабатывают вариант постройки силосов на границе с Украиной.
Туда можно будет доставлять зерно по железной дороге, откуда оно уже будет переправляться через океан. На данный момент зерно нельзя вывезти по черному морю из-за того, что оно нашпинговано минами.
«Газпром» сократит прокачку газа через «Северный поток-1» на 40%
, объяснив этот шаг тем, что компания Siemens «несвоевременно начала ремонтные работы», сообщает
«Интерфакс».
«Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы»
, – ответил
Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать территорию России
.
Большое число жителей Херсонской области хотят получить российские паспорта
, утверждает
т.н. «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов
СБУ арестовала активы беларуской топливной компании
, которая, по утверждению ведомства, финансировала войну.
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