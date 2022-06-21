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    Эксперт: доля положительных тестов на коронавирус за месяц увеличилась в четыре раза

    Вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Andras Kralla

    Доля положительных тестов на коронавирус увеличилась в четыре раза по сравнению с серединой мая – на прошлой неделе результаты почти 11% тестов были положительными, говорит Мартин Талу, руководитель экспресс-клиник Confido.

    «Лето наступило, Иванов день уже на пороге, и, понятно, что коронавирус — это последнее, о чем хотелось бы думать. Тем не менее, цифры показывают быстрый рост заболеваемости, и профилактическое тестирование – лучшее, что вы можете сегодня сделать для здоровья ваших близких», – отметил Талу, добавив, что тест можно сделать и в домашних условиях.

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