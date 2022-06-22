119-й день войны в Украине: Россия отрабатывает ракетные удары по Эстонии, вооруженные силы РФ захватили три населенных пункта
Россия захватила поселок Тошковка (фото было сделано раньше - 19 июня).Фото: Reuters/Scanpix
Идет 119-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 22 июня.
Российская армия захватила Тошковку, Подлесное и Мирную Долину, тем самым приблизившись к Лисичанску. Северодонецк по-прежнему не захвачен. Замминистра обороны Украины утверждает, что РФ пытается захватить всю Луганскую область к 26 июня, глава региона считает, что это нереально.
130 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 620 солдат ВСУ были убиты в результате ударов артиллерии, сообщает Министерство обороны РФ.
17 человек погибли, 40 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда». Наибольшее число погибших (15) было в Харьковской области. Главы Донецкой и Николаевской областей также заявили, что россияне применяли запрещенные кассетные бомбы.
За все время войны в Луганской области погибли 373 человека, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
За все время войны в Донецкой области на территории т.н. «ДНР» погибли 190 человек, утверждает т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин.
За все время войны погибли 324 ребенка, пишет Офис генпрокурора Украины.
Российские солдаты казнили украинского журналиста и его друга, утверждает организация «Репортеры без границ».
В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях пишут, что его атаковал Байрактар.
Цель России – захватить всю Луганскую область к 26 июня, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр.
С ней не согласен глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, по словам которого, россияне, во-первых, перестали называть конкретные даты, а, во-вторых, захватить всю область за оставшихся четыре дня нереально. Он также отметил, что россияне деморализованы тем, что им не удалось в намеченные сроки расширить территорию т.н. «ЛНР» до границ всей Луганской области, несмотря на то, что Россия перебросила туда все имеющиеся у нее силы.
В Северодонецке остались 7-8 тысяч человек, ни в какую не желающих покидать город, сообщает мэр Северодонецка.
В Херсонской области не работает ни одно украинское СМИ, пишет «Украинская правда».
Россия отрабатывает ракетные удары по Эстонии, сказал канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.
Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.Фото: Лийз Трейманн
Россия предпримет ответные меры в ответ на блокаду Литвой Калининграда, и эти меры будут практическими, а не дипломатическими, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Европа должна немедленно начать готовиться к зиме без российского газа, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Он считает, что Россия сокращает поставки газа для того, чтобы предотвратить заполнение европейских хранилищ и иметь лучшую переговорную позицию зимой. Он советует не закрывать атомные станции.
Оккупационные власти Запорожья призвали убрать границу региона с Россией. «Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев», – сказал т.н. «член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимир Рогов.
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