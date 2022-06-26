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    Нанесен ракетный удар по Киеву, есть погибший

    Фото: Нариман эль-Мофти, Scanpix

    В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, сообщает "Украинская правда".

    Ракета попала в жилой дом, разрушив верхние этажи, один человек погиб. Под завалами оказались женщина и ребенок, обоих уже вытащили, теперь их обследуют медики.
    Украинские ПВО также сбили ракету над Киевской областью - пострадавших нет.
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