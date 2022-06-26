Нанесен ракетный удар по Киеву, есть погибший

«У меня друзья воюют на востоке, а здесь в Киеве — гражданская жизнь». Как столица Украины живет во время войны

Деловые и ухоженные мужчины и женщины, с которыми эстонская бизнес-делегация встречалась в Киеве, всего пару месяцев назад ночевали (а то и вовсе жили) в бункерах и подвалах. Столица Украины восстанавливается от шока, но война продолжается. Как живёт летний Киев в военное время, читайте в репортаже ДВ.

Деловые и ухоженные мужчины и женщины, с которыми эстонская бизнес-делегация встречалась в Киеве, всего пару месяцев назад ночевали (а то и вовсе жили) в бункерах и подвалах. Столица Украины восстанавливается от шока, но война продолжается. Как живёт летний Киев в военное время, читайте в репортаже ДВ.