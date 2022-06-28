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    125-й день войны в Украине: мир шокирован ударом по Кременчугу, похищен мэр Херсона, ВСУ отбили две попытки наступления

    Завалы торгового центра "Амстор", в котором погибли 20 человек.Фото: Женя Савилов, Scanpix

    Идет 125-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 28 июня.

    Россия продолжает обстреливать Лисичанск и штурмет город с юга, пытаясь завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью. Как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, россияне обстреляли скопление людей, пришедших пополнить запасы воды (10 погибли, 19 получили ранения). Лисичанск – город со стотысячным населением, сейчас там осталось 15 тысяч человек.
    Россия также пытается наступать на Славянск, пока без продвижений (ВСУ отбили атаку по направлению «Довгенькое – Долина»). Еще одну попытку наступления ВСУ отбили в Харьковской области – по направлению «Довгаловка - Залиман».
    Весь мир обсуждает ракетный удар по Кременчугу, в результате которого в торговом центре «Амстор» погибли 20 человек (данные разнятся), 59 получили ранения, 40 пропали без вести.
    МВД Украины утверждает, что это был целенаправленный ракетный удар по торговому центру т.к. в радиусе пяти километров от него ни одного военного объекта. Минобороны РФ заявило, что ударило по ангарам с вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин, а к пожару в торговом центре (который Министерство обороны РФ назвало «не функционировавшим») привела детонация боеприпасов.
    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту бомбардировку «абсолютным ужасом», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – показателем «глубины жестокости и варварства, в которую впал российский лидер». Совбез ООН созывает специальное заседание по данному инциденту.
    250 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 100 солдат ВСУ были убиты за прошедшие сутки, сообщает Министерство обороны РФ.
    21 человек погибли, 61 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда». Представители т.н. «ЛНР» сообщали об обстрелах подноктрольных России территорий Луганской области с помощью американских HIMARS, жертв не было.
    С 24 по 26 июня обстрелы Россией территории Украины были более интенсивными, чем обычно, пишет Британская разведка. Как подсчитал украинский журнал Forbes, за два дня Россия выпустила ракеты общей стоимостью 200 миллионов долларов.
    Похищен мэр Херсона, утверждает его советница.
    CNN: чиновники администрации Байдена не уверены, что Украина сможет вернуть потерянные территории и рассуждают о том, не следует ли Зеленскому переопределить, что такое «победа» в этой войне.
    Рейтинговое агентство Moody’s объявило о дефолте России. Вчера это сделал Bloomberg.
    США подняли пошлины на несколько российских товаров до 35%.
    Россия ввела персональные санкции против Первой леди США Джилл Байден и дочери президента Эшли Байден.
    Производитель шин Michelin и производитель бытовой техники Whirlpool объявили об уходе из России.
    Телеведущий Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков собрали 20 миллионов долларов на покупку трех «Байрактаров» (дронов, уничтожающих танки) для украинской армии. Производитель отказался взять деньги, поставил дроны бесплатно и попросил использовать собранные деньги на помощь людям, страдающим от войны.

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