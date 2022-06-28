125-й день войны в Украине: мир шокирован ударом по Кременчугу, похищен мэр Херсона, ВСУ отбили две попытки наступления
Завалы торгового центра "Амстор", в котором погибли 20 человек.Фото: Женя Савилов, Scanpix
Идет 125-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 28 июня.
Россия продолжает обстреливать Лисичанск и штурмет город с юга, пытаясь завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью. Как сообщает
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, россияне обстреляли скопление людей, пришедших пополнить запасы воды (10 погибли, 19 получили ранения). Лисичанск – город со стотысячным населением, сейчас там осталось 15 тысяч человек.
Россия также пытается наступать на Славянск, пока без продвижений (ВСУ отбили атаку по направлению «Довгенькое – Долина»). Еще одну попытку наступления ВСУ отбили в Харьковской области – по направлению «Довгаловка - Залиман».
Весь мир обсуждает ракетный удар
по Кременчугу, в результате которого в торговом центре «Амстор» погибли 20 человек
(данные разнятся), 59 получили ранения, 40 пропали без вести.
МВД Украины утверждает
, что это был целенаправленный ракетный удар по торговому центру
т.к. в радиусе пяти километров от него ни одного военного объекта. Минобороны РФ заявило
, что ударило по ангарам с вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин, а к пожару в торговом центре (который Министерство обороны РФ назвало «не функционировавшим») привела детонация боеприпасов.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал
эту бомбардировку «абсолютным ужасом»
, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
– показателем «глубины жестокости и варварства, в которую впал российский лидер». Совбез ООН созывает специальное заседание по данному инциденту
.
250 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. 100 солдат ВСУ были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Министерство обороны РФ.
21 человек погибли, 61 получили ранения
в результате обстрела Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда». Представители т.н. «ЛНР» сообщали
об обстрелах подноктрольных России территорий Луганской области с помощью американских HIMARS, жертв не было.
С 24 по 26 июня обстрелы Россией территории Украины были более интенсивными
, чем обычно, пишет
Британская разведка. Как подсчитал
украинский журнал Forbes, за два дня
Россия выпустила ракеты общей стоимостью 200 миллионов долларов
.
Похищен мэр Херсона
, утверждает
его советница.
CNN
: чиновники администрации Байдена не уверены, что Украина сможет вернуть потерянные территории
и рассуждают о том, не следует ли Зеленскому переопределить, что такое «победа» в этой войне.
Рейтинговое агентство Moody’s объявило о дефолте России.
Вчера это сделал Bloomberg.
США подняли пошлины на несколько российских товаров
до 35%.
Россия ввела персональные санкции против Первой леди США Джилл Байден и дочери президента Эшли Байден.
Производитель шин Michelin
и производитель бытовой техники Whirlpool
объявили об уходе из России.
Телеведущий Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков собрали 20 миллионов долларов на покупку трех «Байрактаров»
(дронов, уничтожающих танки) для украинской армии. Производитель отказался
взять деньги, поставил дроны бесплатно
и попросил использовать собранные деньги на помощь людям, страдающим от войны.
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