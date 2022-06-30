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30 июня 2022 в 7:21 Поделиться:









Таллинн рассчитывает получить 280 млн евро для строительства Таллиннской больницы

На смену амортизированным больничным зданиям будет построена новая Таллиннская больница по адресу Таллинн, Нарвское шоссе, 129 и 129b, а акционерные общества Ида-Таллиннская центральная больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница будут объединены в одну больничную организацию. Фото: Pressifoto

Таллиннская городская управа сегодня одобрила заключение договора об использовании для строительства Таллиннской больницы субсидии Фонда восстановления и устойчивости, а также наделила мэра полномочиями подписать договор между городом и Министерством социальных дел, сообщает городская управа.

«В ближайшее время мы рассчитываем заключить с Министерством социальных дел договор об использовании субсидии Фонда восстановления и устойчивости, поскольку проектирование Таллиннской больницы уже идет и график чрезвычайно плотный, – сказал мэр Михаил Кылварт. – Город со своей стороны приложил усилия, чтобы соответствовать условиям, установленным Европейской Комиссией, и вписаться во временные рамки».

Согласно договору, из средств Фонда восстановления проекту будет выделена субсидия на сумму 280 миллионов евро. Субсидия покроет расходы, необходимые для реализации проекта, для достижения целей проекта, его промежуточных и конечных результатов. Это включает подготовку к строительству Таллиннской больницы, проектирование, строительство и оборудование больницы, в том числе необходимой медицинской аппаратурой, а также расходы, связанные с управлением проектом. Предполагаемый общий бюджет строительства Таллиннской больницы составит 550 миллионов евро.

Период использования субсидии – с 1 января 2021 года по 30 июня 2026 года. В этот период должны быть совершены необходимые для реализации проекта действия, достигнуты запланированные результаты и оплачены расходы.

Согласно договору о субсидии, обязанности по достижению результатов может выполнять фонд SА Tallinna Haigla Arendus, созданный в апреле этого года с целью планирования, развития и организации строительства медицинского городка Таллиннской больницы, а также формирования целостной медицинской организации для оказания услуг здравоохранения.

Таллинн и Министерство социальных дел в 2019 году заключили договор о подготовке к учреждению Таллиннской больницы. Согласно договору о сотрудничестве, на смену амортизированным больничным зданиям будет построена новая Таллиннская больница по адресу Таллинн, Нарвское шоссе, 129 и 129b, а акционерные общества Ида-Таллиннская центральная больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница будут объединены в одну больничную организацию.