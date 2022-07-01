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    Luminor приобрел компанию Maksekeskus

    Приобретение компании Maksekeskus AS у Omniva, Inbank и Olsson & Nielsen Nordic было одобрено Финансовой инспекцией и Департаментом конкуренции. Фото: Andras Kralla

    Банк Luminor завершил приобретение 99% акций компании Maksekeskus AS, балтийского поставщика платежных решений электронной коммерции, следует из пресс-релиза компании.

    Приобретение компании Maksekeskus AS у Omniva, Inbank и Olsson & Nielsen Nordic было одобрено Финансовой инспекцией и Департаментом конкуренции. О подписании соглашения и о намерениях стороны объявили 1 февраля.

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