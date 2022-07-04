131-й день войны в Украине: Россия захватила Лисичанск, появились сообщения о мобилизации в Крыму

131-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 4 июля.
Шойгу доложил
Путину о захвате Лисичанска
и нескольких других населенных пунктов, а вместе с ними и всей Луганской области
. Поначалу Зеленский отрицал
факт захвата Лисичанска, но позже Генштаб ВСУ подтвердил
, что украинским войскам в городе дан приказ отступать. Впрочем, по словам
главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, не вся Луганская область захвачена россиями - маленький кусочек еще остается под контролем ВСУ.По словам
Минобороны РФ, россияне окружили украинские войска в том регионе.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!