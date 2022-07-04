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    131-й день войны в Украине: Россия захватила Лисичанск, появились сообщения о мобилизации в Крыму

    Украинские войска получили приказ отступать из ЛисичанскаФото: Scanpix

    131-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 4 июля.

    Шойгу доложил Путину о захвате Лисичанска и нескольких других населенных пунктов, а вместе с ними и всей Луганской области. Поначалу Зеленский отрицал факт захвата Лисичанска, но позже Генштаб ВСУ подтвердил, что украинским войскам в городе дан приказ отступать. Впрочем, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, не вся Луганская область захвачена россиями - маленький кусочек еще остается под контролем ВСУ.По словам Минобороны РФ, россияне окружили украинские войска в том регионе.

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