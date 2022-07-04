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4 июля 2022 в 11:03 Поделиться:









Центробанк РФ разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн

Прежде допустимая сумма переводов составляла не больше $150 тысяч. Фото: Shutterstock

С 1 июля физические лица — российские резиденты смогут переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, сообщает Центробанк РФ. Такой же лимит установлен для переводов физлиц — резидентов из «дружественных» государств.

Прежде допустимая сумма переводов составляла не больше $150 тысяч. Изменения связаны «с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», заявил регулятор, передает The Bell.

О том, что лимит на переводы россиян за границу может быть «значительно» увеличен, накануне рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор «даже думал отменить лимит» по переводу денег за рубеж, но для этого необходимо корректировать законодательство.