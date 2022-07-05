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5 июля 2022 в 10:31 Поделиться:









Bigbank: средний размер жилищного кредита достиг критического предела

«В свете общего стремительного роста цен люди пересматривают свои обязательства и ищут решения, позволяющие легче пережить период бурной инфляции», – говорит глава Bigbank. Фото: Shutterstock

Средний размер выдаваемых Bigbank жилищных кредитов в июне составил 127 100 евро, что на четверть больше, чем годом ранее, но общий объём кредитов в последние месяцы остаётся на одном и том же уровне, сообщает компания в пресс-релизе.

«Рост среднего размера жилищного кредита остановился и уже несколько месяцев остаётся стабильным – около 130 тысяч евро. Это признак того, что доходы росли не такими темпами, как цены, и для многих семей предел кредитоспособности оказался где-то рядом с этой точкой», — сказала глава Bigbank Eesti Йонна Пехтер, добавив, что последний период стремительного роста объёмов жилищных кредитов пришёлся на четвёртый квартал прошлого года, и в декабре средний размер жилищного кредита, выданного Bigbank, был даже больше 140 тысяч евро.

По словам Пехтер, покупатели жилья уже некоторое время сталкиваются с рядом сложных вариантов выбора: «В отношении жилищных кредитов кредитоспособность населения не успевает за ростом цен на недвижимость в Таллинне. Это означает, что люди вынуждены либо отложить покупку жилья, либо довольствоваться жильём меньшего размера, чем планировалось изначально, но финансово более доступным».

В портфеле жилищных кредитов Bigbank резко увеличилась доля кредитов со специальным графиком, который позволяет получателю кредита в первое время при желании возвращать банку только проценты даже в течение первых десяти лет.

«В случае жилищных кредитов, выданных Bigbank в июне, уже каждый четвёртый получатель предпочёл кредит со специальным графиком. Все больше людей считают, что, если они начнут выплачивать основную часть жилищного кредита через пять-десять лет, каждый евро, можно сказать, будет обходиться для них дешевле в силу инфляции и увеличившихся за эти годы доходов. В свете общего стремительного роста цен люди пересматривают свои обязательства и ищут решения, позволяющие легче пережить период бурной инфляции», — пояснила глава Bigbank.