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ДВ приглашают на бесплатный инфочас о санкциях

«Деловые ведомости» приглашают предпринимателей на бесплатный вебинар о санкциях: что делать, если ваша компания экспортирует технологии?

Вебинар пройдет в пятницу 08.07.2022 в 14:00 по Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться. Инфочас проводит присяжный адвокат бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
Темы инфочаса:
1. Товары двойного назначения и высокотехнологичные товары – в чем разница?
2. Что нельзя делать: запрещенные действия, нарушение санкционного режима, обход санкций.
3. Ограничения и запрет на экспорт товаров двойного назначения.
4. Ограничения на экспорт высоких технологий.
5. Как добиться исключения – на основании правового акта и ходатайства.
6. Процедура проверки соответствия: обязанности экспортера.
7. Компетентные учреждения: к кому обратиться за разъяснениями.
Фото: dv.ee

Регистрация

Пятница 08.07.2022 в 14:00

Длительность: 14:00-14:30 - общая информация; 14:30-15:00 - вопросы и ответы.

Ссылку на Zoom вы получите 07.07 в конце рабочего дня, а также 08.07 за час до вебинара.

Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318

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