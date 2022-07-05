ДВ приглашают на бесплатный инфочас о санкциях
«Деловые ведомости» приглашают предпринимателей на бесплатный вебинар о санкциях: что делать, если ваша компания экспортирует технологии?
Вебинар пройдет в пятницу 08.07.2022 в 14:00 по Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться. Инфочас проводит присяжный адвокат бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
Темы инфочаса:
1. Товары двойного назначения и высокотехнологичные товары – в чем разница?
2. Что нельзя делать: запрещенные действия, нарушение санкционного режима, обход санкций.
3. Ограничения и запрет на экспорт товаров двойного назначения.
4. Ограничения на экспорт высоких технологий.
5. Как добиться исключения – на основании правового акта и ходатайства.
6. Процедура проверки соответствия: обязанности экспортера.
7. Компетентные учреждения: к кому обратиться за разъяснениями.
Регистрация
Пятница 08.07.2022 в 14:00
Длительность: 14:00-14:30 - общая информация; 14:30-15:00 - вопросы и ответы.
Ссылку на Zoom вы получите 07.07 в конце рабочего дня, а также 08.07 за час до вебинара.
Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318
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