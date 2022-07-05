Финский производитель приманок сокращает 35 сотрудников в Пярну

Еще одна криптофирма приостановила выплаты

Как сообщает Bloomberg, сингапурская криптофирма Vauld приостановила выплаты на своей платформе и наняла консультантов для оценки собственных перспектив — рассматриваются варианты от реструктуризации до слияния с другими компаниями.

Как сообщает Bloomberg, сингапурская криптофирма Vauld приостановила выплаты на своей платформе и наняла консультантов для оценки собственных перспектив — рассматриваются варианты от реструктуризации до слияния с другими компаниями.