Япония ввела эмбарго на российское золото

Как подготовить инвестиционный портфель к надвигающемуся кризису?

Инвестор и доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн дают советы о том, каким образом лучше всего адаптировать инвестиционный портфель с учетом надвигающегося кризиса.

Инвестор и доктор экономических наук Кристьян Лийвамяги и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн дают советы о том, каким образом лучше всего адаптировать инвестиционный портфель с учетом надвигающегося кризиса.