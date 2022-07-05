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5 июля 2022 в 8:30 Поделиться:









В ходе коалиционных переговоров стороны пришли к идее социального электричества

Социальное электричество предназначено только для частных лиц, сказал председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс (слева). Фото: Andras Kralla

В понедельник три стороны переговоров пришли к идее социального электричества, которое представляет собой сочетание реформы рынка электроэнергии Isamaa и компенсации разницы в цене соцдемов, сказал rus.err.ee председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

«В качестве одного из новых возможных решений у нас есть идея социального электричества, которая представляет собой сочетание реформы рынка электроэнергии Isamaa и предложенной социал-демократами разницы в цене, что может значительно удешевить электроэнергию, особенно в период, когда цены на электричество дорожают», – сказал Ляэнеметс, отметив, что еще не согласовано, как будет компенсироваться цена на электроэнергию.

По словам Ляэнеметса, в других частях Европы социальное электричество относится к решению, при котором доля государства в формировании рынка электроэнергии очень велика: «Можно много говорить о том, что государство гарантирует определенную цену, но на нее немного влияет соблюдение определенных рыночных правил».

Каким будет потолок цены на электроэнергию в случае такого решения, также не согласовано – соцдемы ранее говорили о 100 евро, Isamaa – о 50: «В идеале это было бы около 100 евро. Если бы это было возможно, социал-демократы определенно предпочли бы цену ниже 100 евро».

Социальное электричество предназначено только для частных лиц. «На данный момент говорим о социальном электричестве все же в случае человека. Как правило, социальное электричество в таком виде не производится для предпринимателей».