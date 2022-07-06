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6 июля 2022 в 9:35 Поделиться:









Luminor предлагает фиксированные процентные ставки по жилищным кредитам

Исторический максимум шестимесячного Euribor составил 5,5%. Аналитики прогнозируют, что к концу этого года Euribor может подняться до 1%, а к концу следующего даже может превысить 2%. Фото: Andras Kralla

С сегодняшнего дня Luminor начинает предлагать своим клиентам фиксированные процентные ставки по жилищным кредитам на срок до пяти лет, сообщила компания.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, шестимесячный Euribor оставался отрицательным так долго, что заемщики начали воспринимать низкие процентные ставки и ежемесячные неизменные платежи по кредитам как должное: «Однако экономика циклична, и процентные ставки меняются в зависимости от изменений в макроэкономике. Именно поэтому мы ранее напоминали нашим клиентам, что низкие процентные ставки не могут сохраняться в течение всего срока многолетнего кредита, и что при получении кредита следует учитывать возможное повышение ставки Euribor».

Ставка Euribor была очень низкой и даже отрицательной в течение нескольких лет. Однако недавняя очень высокая инфляция вынудила Европейский центральный банк начать повышать процентные ставки, чтобы сдержать рост цен, что привело к удорожанию денег, обращающихся на рынке. Большая часть кредитов на покупку жилья привязана к шестимесячной ставке Euribor, которая оставалась отрицательной в течение семи лет, а в начале июня вновь стала положительной.

Ребане привел пример, что если Euribor, который ранее был равен нулю, поднимется до 1%, то для кредита в 100 000 евро на 20 лет это будет означать среднемесячное увеличение взноса на 50 евро, а если он поднимется до 4%, то это будет означать увеличение более чем на 200 евро. «Точное увеличение будет зависеть от существующей маржи и срока погашения кредита, но в любом случае, если вы думаете о покупке жилья, стоит сделать для себя эти расчеты и подумать, какую сумму вы готовы платить каждый месяц», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг.

В то время, когда экономическая ситуация указывает на дальнейшее повышение Euribor, процентная ставка может быть фиксированной как для новых, так и для существующих кредитов. В целом, фиксированная ставка выше, чем нефиксированная.

Исторический максимум шестимесячного Euribor составил 5,5%. Аналитики прогнозируют, что к концу этого года Euribor может подняться до 1%, а к концу следующего даже может превысить 2%.