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    Coop Pank предлагает возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту

    Проценты могут быть зафиксированы как для существующих, так и для новых жилищных кредитов. Фото: Liis Treimann

    С пятницы, 1 июля 2022 года, Coop Pank начал предлагать возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту на 5 лет, сообщает компания в пресс-релизе.

    Проценты могут быть зафиксированы как для существующих, так и для новых жилищных кредитов. Когда процентная ставка фиксирована, к обычной процентной ставке жилищного кредита, то есть к марже риска, добавляется маржа фиксации процентной ставки. После окончания периода с фиксированной процентной ставкой к договору снова применяется обычная процентная ставка, то есть 6-месячный Euribor плюс маржа риска.
    «Проценты по ипотечному кредиту обычно состоят из процентной маржи и шестимесячного Euribor, а это значит, что каждые полгода процентная ставка может меняться и влиять на размер платежа по кредиту. Например, в случае кредита в 100 000 евро на 30 лет рост Euribor на 1,00% будет означать увеличение ежемесячного платежа по кредиту почти на 50 евро», — пояснила Карин Осипова, руководитель отдела финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank.
    Чтобы зафиксировать проценты по жилищному кредиту, следует связаться со своим кредитным администратором, который объяснит условия фиксации процентов и связанные с этим расходы. При фиксировании процентной ставки действующего договора банк взимает плату за изменение договора. Следует также учитывать, что досрочное погашение кредита в период с фиксированной процентной ставкой оценивается иначе, чем в период с плавающей процентной ставкой.

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