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    Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией

    Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными.Фото: Andras Kralla

    Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.

    Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными: «Клиенты, которые производили платежи или отправляли товары в Россию, рисковали потерять свои деньги или товары. Также была реальная опасность нарушить введенные санкции. Поэтому мы приостановили платежные услуги в направлении России и Белоруссии за очень немногими исключениями, связанными с государственными интересами Эстонии или гуманитарными причинами, такими как движение пенсионных средств, например».
    Руководитель отдела управления рисками клиентов и безопасности SEB Моника Каллас-Антон рассказала, что прекращение банковских переводов в Россию было решением, основанным на рисках: «Мы решили прекратить оказание платежных услуг, потому что война на территории Украины и значительные ограничения и санкции против России, ее граждан и предприятий очень осложняют сделки на российском направлении, делают их рискованными».
    В LHV порталу ERR сообщили, что платежи в Россию были ограничены с конца марта, а в отношении платежей из России ограничения применяются по ходу дела в соответствии с санкциями: «Мы планируем дополнительные ограничения на входящие платежи, уже информируем об этом наших клиентов».
    По его словам, во избежание возможных ошибок при применении санкций кредитные учреждения сами и добровольно ввели либо полные, либо обширные ограничения на связанные с Россией банковские переводы.

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Влияние санкций
Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией
Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.
Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.
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