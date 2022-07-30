«Газпром» объявил о прекращении поставок в Латвию
В середине июля парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа в Латвию из России с 1 января 2023 года. Фото: Shutterstock
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию, сообщили в пресс-службе компании
«Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что компания «Latvijas gāze» возобновила закупку российского газа через посредника (его название не раскрывается) и платит за него в евро. По словам руководителя «Latvijas gāze», после российского вторжения в Украину поступление газа из России в Латвию неоднократо останавливались, передает Delfi
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В середине июля парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа в Латвию из России с 1 января 2023 года. В свою очередь после начала войны Евросоюз в два раза сократил долю закупок газа в России — с 40% до 20%, рассказал верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.
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