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Лаура Сакс

3 августа 2022 в 10:07 Поделиться:









Экономическая неопределенность подкосила спрос на катера и яхты

Фото: Arno Mikkor

Два года пандемии обеспечили рекордные продажи дилерам катеров и маломерных судов, но сейчас спрос на плавсредства снижается. Причины этого – ослабление ограничений по коронавирусу, экономическая неопределенность и проблемы с поставками комплектующих.

Каарел Паакспуу, один из акционеров Bell-Marine OÜ, рассказал, что в прошлом году спрос был настолько высок, что дилеры сумели удовлетворить его лишь на четверть. В том числе имелся значительный дефицит 8-9-метровых судов. Однако в этом году Паакспуу не ждет аналогичного бума продаж.

По словам члена правления Baltic Cruisers OÜ Олле Ууссааре, особенно заметно падение спроса на яхты среднего размера, которые стоят по 20 000–60 000 евро и ранее приобретались клиентами в кредит. Он отметил, что снятие коронавирусных ограничений, которые и спровоцировали бум отдыха на воде, конечно, сыграло свою роль, но куда сильнее продажи подкосил рост цен на энергоносители. Клиенты теперь куда внимательнее подходят к будущим затратам на топливо для своего плавсредства. В итоге спрос на средние яхты практически сошел на нет.

С крупными судами тоже есть проблемы, но совсем другого рода. Здесь местным дилерам просто не удается обеспечить бесперебойные поставки яхт и деталей к ним, в соответствии со спросом. «Производители комплектующих и другие субподрядчики сейчас находятся в сложной ситуации и не могут поставлять производителям детали», – пояснил Ууссааре. Поэтому время ожидания доставки покупателю удлиняется. «Вроде бы есть спрос на крупные суда, но покупатели желают получить их сразу, а не ждать несколько лет. Если срок поставки настолько растянут, то клиенты склонны исчезать: они скорее приобретут б/у суда или купят яхту заграницей, где у крупных дилеров мог сохраниться товарный запас», – пояснил он.

Сборка яхт в эллингах (иллюстративное фото). Фото: Veiko Tõkman

Паакспуу также подтвердил, что одна из причин падения спроса кроется в задержках передачи судов, связанных со сложностями с доставкой и нехваткой комплектующих. «К примеру, клиент год назад в августе купил лодку, тогда я сказал, что она будет у него на воде самое позднее к маю. А фактически мы передали запчасти к яхте только в начале июля», – сетует он. По словам Паакспуу, пока фабрикам не удается справиться с дефицитом комплектующих.

В то же время дилер уверен, что падение спроса спустя два года яхтенного бума – это совершенно нормально. Его компании в этом году все-таки уже удалось продать несколько судов в ценовом диапазоне от 50-60 тысяч до 1 млн евро с доставкой клиенту в 2023 и даже в 2024 годах. В последнем случае речь идет о небольшой яхте стоимостью около миллиона.

«Вариантов в продаже не так много»

JMK Marine, добившуюся рекордных продаж в прошлом году, также не обошли стороной проблемы с доставкой. По словам Калле Кюти, члена правления компании, им тоже пришлось отложить сроки передачи яхт клиентам по причине отсутствия многих мелких деталей. В том числе не хватает используемых на судах микросхем.

Кюти отметил, что, несмотря на рекордный спрос в прошлом году, заводы не стали сразу производить больше комплектующих – предприятия были загружены заказами, сделанными годом ранее.

Те, кто не сумел заказать судно в прошлом году, вернувшись к дилерам в этом, столкнулись с трудностями. Кюти признался, что причина в том, что цена производства уже выросла, но заводы еще не решаются огласить новую стоимость. «Поговаривают, что хороших новостей клиентам ждать не приходится. Рост цен будет весьма значительным», – заявил он и добавил, что цены на материалы для строительства яхт выросли многократно. Поэтому производители не рискуют принимать наличные от покупателя сейчас, не зная, насколько поднимется реальная себестоимость постройки судов в будущем году.

По словам члена правления Baltic Cruisers OÜ Олле Ууссааре, рост цен на яхты в 2022 составил около 10%. Каарел Паакспуу в свою очередь предположил, что дальнейшего значительного увеличения ждать не стоит: он рассчитывает, что подорожание удержится на уровне 10-15%.

В 2018 году зарегистрировано 7495 судов. 8373 судна в 2019 году 9201 судно в 2020 г. 12 401 судно в 2021 г. По состоянию на июль 2022 года зарегистрировано 9252 малых судна. Источник: Департамент транспорта

В то же время Кюти отметил, что владение небольшими судами в Эстонии становится все популярнее. Это видно по тому, что в стране выдается все больше прав на управление водными транспортными средствами. Для начала люди приобретают суда подешевле, а затем возвращаются за более дорогими яхтами. «Аппетит приходит во время еды», – посмеивается Кюти. В результате текущий спрос у JMK Marine остается на уровне прошлого года. «Ситуация аналогичная (прошлому году), вариантов в продаже не так много», – сказал Кюти.

Оборот большой, но забот еще больше

При этом, по словам Паакспуу, последние два года были непростыми, несмотря на существенный рост оборота и даже отчасти благодаря ему. С одной стороны, сами продажи сделались «волшебно простыми», с другой – резкий рост числа сделок, в том числе крупных, добавил дилерам стресса.

Сыграл скачок цены на комплектующие. «В эти два года резкого роста цен мы делили дополнительные затраты с производителями. Мы не повышали цены ни на одну из (уже предоплаченных) лодок наших клиентов», – посетовал Паакспуу. «Оборот довольно высокий, но... да, прибыль снова ниже, чем была до того», – признал он.

В Финляндии пиковый спрос на лодки тоже снижается

В прошлом году газета Kauppalehti со ссылкой на Яркко Паюсало, главу Finnboat, финской ассоциации водного спорта, писала о росте любви финнов к плавсредствам, который в 2021 году принял взрывной характер.

Однако в 2022 году тот же эксперт на страницах издания фиксирует замедление спроса. По словам Паюсало, неопределенность, вызванная войной в Украине, будет сдерживать спрос как минимум до следующего года. Кроме того, у компаний возникли трудности с набором квалифицированной рабочей силы для сборки большего количества катеров и яхт, отметил эксперт.

В опросе, проведенном Finnboat, две трети предпринимателей выразили обеспокоенность по поводу цепочек поставок комплектующих. По их словам, проблемы с деталями уже затрудняли строительство лодок. Дефицит коснулся почти всех марок лодок и типов аксессуаров, независимо от страны происхождения.

Фото: Arno Mikkor

Одновременно в Финляндии активно скупают гребные и небольшие моторные лодки. Y-Tiimi Oy, производящая как раз такие плавсредства, даже планирует удвоить производство из-за высокого спроса. «Нам потребуется 30 новых сотрудников в этом году и еще 20 в следующем», – заявил генеральный директор Y-Tiim Олли Рикала. В прошлом году компания произвела 600 весельных лодок.