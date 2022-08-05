163-й день войны в Украине: ВСУ освободили два села, Amnesty International обвинила Украину в нарушении гуманитарного права
Бахмут – одна из целей российского наступления.Фото: Scanpix
Идет 163-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 5 августа.
Украинские войска освободили
села Мазановка (Донецкая область) и Дмитровка (Харьковская область).
Россияне наступают по двум направлениям: на Бахмут и на Авдеевку. С переменным успехом: с двух позиций под Донецком и Бахмутом ВСУ отошли, а вот четыре атаки россиян в Луганской области
и наступление в районе Песков были отбиты.
150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки
, сообщает
Генштаб ВСУ. Брифинга Минобороны РФ еще не было, вчера оно заявляло
об убийстве 530 солдат ВСУ
.
Восемь человек погибли, 13 получили ранения
в результате обстрела Донецкой (ракета попала в автобусную остановку), Запорожской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда»
.
Украина подвергает мирных жителей опасности, размещая вооружение в школах и больницах
, заявила
Amnesty International. По ее мнению, Украина нарушила гуманитарное право, что стало причиной гибели мирных жителей.
«Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде
», – ответи
л на это обвинение советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Россия проводит мобилизацию в Луганской области
, утверждает
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Washington Post
: Россия будет следить за Украиной из спутника, который запустит для Ирана.
Северная Македония передала Украине четыре Су-25
, утверждает
македонское издание МКД.
Washington Post утверждает, что между Зеленским и мэрами возник конфликт: главы городов обвиняют президента в том, что он пытается «отодвинуть» их от руководства восстановлением страны (и расходованием соответствующих средств) и устранить их как политических противников.
Латвия приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.
Иностранные партнеры пообещали дать Украине 34 миллиарда долларов
, 12,7 миллиарда из которых страна уже получила
, утверждает
экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.
США передадут ВОЗ 1,8 миллиарда долларов на здравоохранение в Украине.
Украина получила грант в миллион евро
от Албании.
Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине.
S&P понизило кредитные рейтинги Беларуси
и заявило о дефолте по еврооблигациям.
В пятницу из украинских портов выйдут еще три судна с зерном, пишет турецкая служба CNN.
ЕС ввел санкции против Виктора Януковича и его сына Александра.
Зеленский назначил нового главу Херсонской областной государственной администрации.
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