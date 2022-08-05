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    163-й день войны в Украине: ВСУ освободили два села, Amnesty International обвинила Украину в нарушении гуманитарного права

    Бахмут – одна из целей российского наступления.Фото: Scanpix

    Идет 163-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 5 августа.

    Украинские войска освободили села Мазановка (Донецкая область) и Дмитровка (Харьковская область).
    Россияне наступают по двум направлениям: на Бахмут и на Авдеевку. С переменным успехом: с двух позиций под Донецком и Бахмутом ВСУ отошли, а вот четыре атаки россиян в Луганской области и наступление в районе Песков были отбиты.
    150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Брифинга Минобороны РФ еще не было, вчера оно заявляло об убийстве 530 солдат ВСУ.
    Восемь человек погибли, 13 получили ранения в результате обстрела Донецкой (ракета попала в автобусную остановку), Запорожской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Украина подвергает мирных жителей опасности, размещая вооружение в школах и больницах, заявила Amnesty International. По ее мнению, Украина нарушила гуманитарное право, что стало причиной гибели мирных жителей.
    «Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», – ответил на это обвинение советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
    Россия проводит мобилизацию в Луганской области, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Washington Post: Россия будет следить за Украиной из спутника, который запустит для Ирана.
    Северная Македония передала Украине четыре Су-25, утверждает македонское издание МКД.
    Washington Post утверждает, что между Зеленским и мэрами возник конфликт: главы городов обвиняют президента в том, что он пытается «отодвинуть» их от руководства восстановлением страны (и расходованием соответствующих средств) и устранить их как политических противников.
    Латвия приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.
    Иностранные партнеры пообещали дать Украине 34 миллиарда долларов, 12,7 миллиарда из которых страна уже получила, утверждает экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.
    США передадут ВОЗ 1,8 миллиарда долларов на здравоохранение в Украине.
    Украина получила грант в миллион евро от Албании.
    Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине.
    S&P понизило кредитные рейтинги Беларуси и заявило о дефолте по еврооблигациям.
    В пятницу из украинских портов выйдут еще три судна с зерном, пишет турецкая служба CNN.
    ЕС ввел санкции против Виктора Януковича и его сына Александра.
    Зеленский назначил нового главу Херсонской областной государственной администрации.

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