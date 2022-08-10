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    168-й день войны в Украине: взрыв в Крыму, 13 человек погибли в результате обстрела Днепропетровской области

    13 человек погибли в результате обстрела Днепропертровской областиФото: Scanpix

    Идет 168-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 10 августа.

    Россия попыталась наступать на поселок Спорное, но штурм был отбит войсками ВСУ, пишет Генштаб ВСУ. Также были отбиты два наступления в направлении Авдеевку и три попытки штурма в Луганской области. Бои за поселок Пески (Донецкая область) продолжается. Российская сторона также сообщила, что идет сильный бой в районе села Зайцево (Донецкая область).
    140 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Минобороны РФ сообщило об убийстве 130 солдат ВСУ.
    13 человек погибли, 11 получили ранения в результате обстрелов Днепропетровской области, сообщает «Украинская правда». Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрела Запорожской и Николаевской областей.
    В Крыму раздался взрыв, один человек погиб, 13 получили ранения. New York Times утверждает, что это стало результатом атаки со стороны Украины, украинская сторона это отрицает. Россияне утверждают, что взровались боеприпасы, и огневого воздействия замечено не было.
    Россия начала подключать Запорожскую АЭС к Крыму, утверждает «Энергоатом».
    Мэрия Кишинева опубликовала рекомендации на случай, если на Запорожской АЭС произойдет ядерная катастрофа.
    Россия обвинила Украину в обстреле Запорожской АЭС и созвала Совбез ООН.
    Россия хочет присоединить захваченные населенные пункты Николаевской области к Херсонской.
    Джо Байден подписал документы, свидетельствующие о том, что США поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
    Сайт финского парламента подвергся атаке со стороны российских хакеров.
    Глава Пентагона прибыл в Ригу, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержку Украины.
    США выделят 89 миллионов долларов на разминирование Украины.
    Великобритания планирует отключать электричество в домохозяйствах и на предприятиях из-за газового кризиса.
    Россия возобновила поставки газа в Беларусь.
    В Латвии готовят закон, позволяющий не продлевать виды на жительство гражданам России и Беларуси.
    Профицит текущего счета РФ вырос в три раза.
    Стивен Сигал будет снимать фильм о Донбассе, утверждает т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин.

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