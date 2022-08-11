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    169-й день войны в Украине: ВСУ отбили попытки штурма, Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма

    Шесть человек погибли, трое получили ранения из-за обстрела Бахмута.Фото: Scanpix

    Идет 169-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 11 августа.

    Российские войска пытались продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, Авдеевка и Пески но вынуждены были отойти, сообщает Генштаб ВСУ. Россия по-прежнему обстреливает различные регионы Украины (в частности, обстрелян Бахмут – шесть погибших, трое раненых), ВСУ обстреливают Херсонскую область (в частности, уничтожен один из мостов).
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.
    14 человек погибли, 17 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской и Донецкой областей, сообщает «Украинская правда».
    На белорусском аэродроме, переданном россиянам, были слышны взрывы.
    Россия потеряла девять самолетов в результате взрыва в аэропорту в Крыму, утверждают ВСУ.
    ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области.
    Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года, утверждает генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
    В Мариуполе забастовка из-за невыплаты зарплаты, утверждает советник мэра города Петр Андрющенко.
    Министры иностранных дел стран G7 потребовали от России немедленно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины.
    Германия передала Украине четыре самоходных зенитных установки Gepard.
    Великобритания передаст Украине три РСЗО.
    В Италии впервые будут судить гражданина этой страны за то, что тот отправился воевать на стороне ВСУ.
    Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм.
    Официально: Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России.
    Чехия, председательствующая в ЕС, поддержит запрет на выдачу виз россиянам.
    Россия не сможет выполнить заказы по экспорту бронированных машин, т.к. они нужны ей самой на войне в Украине, считает британская разведка.
    Инфляция в Украине 22,2%.
    Индекс деловой активности в РФ на минимуме с начала вторжения в Украину.
    Украинский «Энергоатом» понес убытки в размере 125 миллионов евро – из-за захвата россиянами АЭС.
    Венгерская компания заплатила за транзит российской нефти через Украину.
    Производитель кормов для животных Purina остановил производство в РФ и прекратил продажу ряда продукции.

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