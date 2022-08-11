Глава Ryanair: билеты по цене в 10 евро исчезнут на несколько лет

«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна

Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.

Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.