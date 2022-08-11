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11 августа 2022 в 10:26 Поделиться:









Новым руководителем A. Le Coq станет Яанус Виханд

Новым руководителем A. Le Coq станет Яанус Виханд. Фото: Andras Kralla

С 1 сентября многолетний руководитель A. Le Coq Тармо Нооп передаст свою эстафету. Новым руководителем предприятия станет Яанус Виханд, сообщает компания в пресс-релизе.

«Виханд создал известную торговую марку Farmi и почти десятилетие руководил крупнейшей в Эстонии группой розничной торговли Coop, превратив ее в лидера инноваций и рынка с высокой репутацией, а также распространив деятельность компании на банковский сектор. В последние годы он руководил развитием глобальной технологической компании Eurora, что сделало ее одним из самых успешных эстонских стартапов всех времен», – прокомментировал Виханд.

По словам председателя совета A. Le Coq Лассе Ахо, поиск нового руководителя длился очень долго и тщательно: «Безусловно, резюме Виханда безупречно для такой ответственной должности, но мы в первую очередь искали человека, который был бы хорошим руководителем в прямом смысле этого слова – двигал бы компанию вперед, а также развивал и мотивировал бы людей. Яанус обладает всеми этими качествами, что подтверждает и звание лучшего менеджера Эстонии, которое он получил в 2019 году».