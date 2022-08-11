Спутниковый интернет Starlink заработает в Эстонии с 2023 года
Терминал StarLink стоит 700 евро, а услуга спутникового интернета – 115 евро в месяц.Фото: Shutterstock
Компания Илона Маска SpaceX сообщила, что интернет-соединение Starlink, обеспечиваемое через ее спутники, скоро станет доступным в Эстонии, и открыла предварительное размещение заказов.
По данным на сайте Starlink, услуга в настоящий момент предлагается в большинстве европейских стран за исключением, в частности, нескольких стран Балканского полуострова и Скандинавии, передает rus.err.ee.
В настоящее время компания начала принимать заказы на предоставление услуги спутникового интернета в Эстонии, которая станет доступна в первом квартале 2023 года.
Терминал StarLink стоит 700 евро, а услуга спутникового интернета – 115 евро в месяц.
Согласно карте на сайте StarLink, спутники SpaceX покрывают всю территорию Эстонии.
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