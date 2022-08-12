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12 августа 2022 в 9:32 Поделиться:









В Таллинне может появиться зона с чистым воздухом, куда запретят въезжать старым машинам

На определенной территории может быть либо ограничено, либо полностью запрещено движение старых и более загрязняющих окружающую среду автомобилей. Фото: Liis Treimann

В Таллинне при подготовке генерального плана развития Кесклинна возникла идея создать в столице зону чистого воздуха, куда, например, не могли бы въезжать автомобили старше 20 лет, передает rus.err.ee.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, идея основана на цели Таллинна сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году.

Идея такова: на территории, которой может быть целый микрорайон центра города или какая-то его часть, будет либо ограничено, либо полностью запрещено движение старых и более загрязняющих окружающую среду автомобилей.

«Это означает нечто аналогичное тому, что сейчас применяется, например, к большегрузным автомобилям, которым разрешено движение только по определенным улицам в центре города или по городу в целом. Нечто подобное можно было бы использовать и в зоне чистого воздуха. Другая возможность заключается в том, что вы сможете проехать через эту зону (на старой машине), но в этом случае будет взиматься плата», – сказала Липпус.

Впрочем, пока власти еще не знают, как реализовать идею на практике: например, непонятно как проверять возраст или техническое состояние автомобилей на постоянной основе.