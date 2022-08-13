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    Санкция утверждена: гражданам России с выданной в ЭР шенгенской визой будет ограничен въезд в Эстонию

    Санкция вступит в силу 18 августа.Фото: Erik Prozes

    Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам России и запрещает въезд в Эстонию гражданам России у которых есть выданная Эстонией виза, и чьей целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, сообщает пресс-служба правительства.

    Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и его целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула в следующий четверг, он уже не сможет въехать в Эстонию. Однако граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.

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