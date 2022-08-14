  • Поделиться:

    «Газпром» приступил к дополнительным поставкам газа Венгрии

    Компания «Газпром» начала поставку Венгрии дополнительных объемов газа утром 12 августа.Фото: Shutterstock

    «Газпром» начал поставлять Венгрии дополнительные объемы газа с 12 августа, сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

    На фоне войны России с Украиной правительство Венгрии приняло решение о закупке примерно 700 млн кубометров природного газа в дополнение к оговоренным в имеющихся контрактах объемам. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил в Facebook госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, уточнив, что «приобретение такого большого объема невозможно без российских источников», пишет DW.
    По его данным, компания «Газпром» начала поставку Венгрии дополнительных объемов газа утром 12 августа. На первом этапе, до конца августа, по трубопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 млн кубометров дополнительного объема голубого топлива, сейчас ведутся переговоры по сентябрьскому графику, отметил Менцер.
    Он пояснил, что вопрос о дополнительных поставках российского газа в Венгрию был согласован во время визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву в конце июля. Кроме прочего, Сийярто провел тогда переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
    Целью договоренности о дополнительных закупках является стремление венгерского правительства «обеспечить безопасную поставку природного газа в страну», следует из сообщения госсекретаря МИД Венгрии по двусторонним отношениям.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Германии придется сократить потребление газа на 20%, чтобы избежать дефицита зимой
«Последняя тренировка – сегодня». Таллиннский спортивный клуб закрыл двери Lemon Gym – в убытках
Влияние санкций
До введения полного эмбарго эстонские фирмы запаслись российской фанерой Однако в целом на импорт древесины война почти не повлияла
В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.
В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
ЦБ РФ ожидает возврата экономики России к росту в 2025 году
В случае ухудшения геополитической обстановки Россия вернется к росту в пределах 1 процента не ранее 2025 года, полагает Центробанк. Банк России в то же время не исключает и оптимистического варианта.
В случае ухудшения геополитической обстановки Россия вернется к росту в пределах 1 процента не ранее 2025 года, полагает Центробанк. Банк России в то же время не исключает и оптимистического варианта.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Ану Арновер: готов ли наш рынок недвижимости к «зеленой волне»?
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Все мнения
Эпицентр
Эстония вновь заработает миллионы на продаже CO2. Как работает рынок углеродных квот?
Продажа квот на выбросы СО
Продажа квот на выбросы СО
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение