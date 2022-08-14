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    «Последняя тренировка – сегодня». Таллиннский спортивный клуб закрыл двери

    Убытки OÜ Impuls EE в 2021 году достигли почти 200 000 евро. Фото иллюстративное. Фото: Meeli Küttim

    В пятницу вечером спортивный клуб Impuls проинформировал клиентов о закрытии своих дверей в Тарту и Таллинне, пишет Ärileht.

    «С сожалением сообщаем, что клуб Impuls с сегодняшнего дня закрывает свои двери в Таллинне и Тарту. На этот раз навсегда. Сегодня, 12 августа, мы открыты последний день. Клиенты, чьи тренировочные пакеты действительны после сегодняшнего дня, получат бесплатный 3-месячный премиум-пакет Lemon Gym», – сообщили в компании.
    О прекращении деятельности клиентов уведомили только за день до закрытия. Годовой отчет OÜ Impuls EE показывает, что на конец 2021 года в компании работало 22 сотрудника.
    Оборот компании в 2020 году составлял 1,4 млн евро, но упал до 1,1 млн евро в прошлом году. Убытки составили 18 000 евро и почти 200 000 евро в 2020 и 2021 годах соответственно.
    Члены правления компании Ингрида Дамулене и Грета Радзевичене не ответили на запрос Delfi.
    Дамулене и Радзевичене также являются членами правления Lemon Gym, еще одного популярного спортивного клуба в Эстонии. Как и Impulse, Lemon Gym также терпит убытки. Если в 2020 году убыток компании составлял 75 000 евро, то в прошлом году он уже достиг 142 000 евро.
    Оборот компании в 2020 году составлял 525 000 евро, а в прошлом году упал до 459 000 евро.
    Дамулене и Радзевичене владеют клубами Lemon Gym в Таллинне и Тарту. По состоянию на конец прошлого года в компании работало четыре человека.

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