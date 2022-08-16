Дерипаска подал иск к Тинькову из-за оскорблений в Instagram
Олег Дерипаска (на фото) требует от Тинькова 2 млрд рублей компенсации.Фото: EVGENIA NOVOZHENINA, Scanpix
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову из-за оскорбительных высказываний в Instagram. Он требует взыскать с бизнесмена компенсацию в 2 млрд руб, пишет РБК.
Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание назначено на 16 августа.
Как сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram, опубликованного несколько месяцев назад. «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал он.
По словам Мельникова, Дерипаска требует удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.
Он отметил, что компенсации «действительно большая, но и оскорбления очень серьезные».
Если иск будет удовлетворен, полученные средства будут направлены на благотворительные проекты, в частности на развитие детской спортивной инфраструктуры в регионах, добавил представитель предпринимателя.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!