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16 августа 2022 в 6:40 Поделиться:









Дерипаска подал иск к Тинькову из-за оскорблений в Instagram

Олег Дерипаска (на фото) требует от Тинькова 2 млрд рублей компенсации. Фото: EVGENIA NOVOZHENINA, Scanpix

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову из-за оскорбительных высказываний в Instagram. Он требует взыскать с бизнесмена компенсацию в 2 млрд руб, пишет РБК.

Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание назначено на 16 августа.

Как сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram, опубликованного несколько месяцев назад. «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал он.

По словам Мельникова, Дерипаска требует удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.

Он отметил, что компенсации «действительно большая, но и оскорбления очень серьезные».

Если иск будет удовлетворен, полученные средства будут направлены на благотворительные проекты, в частности на развитие детской спортивной инфраструктуры в регионах, добавил представитель предпринимателя.