  • Поделиться:

    Сегодня цена электричества дойдет до 4000 евро. Во сколько обойдется вскипятить чайник или поставить стирку?

    Фото: Shutterstock

    Сегодня с 18:00 до 19:00 электричество на бирже Nord Pool будет стоить 4000 евро за мегаватт-час. Ärileht рассчитал, сколько придется заплатить за использование различной бытовой техники в данный промежуток времени.

    Издание отмечает, что указана примерная стоимость, исходящая из мощностей стандартных моделей. Во всех случаях речь идет о часовом потреблении с 18:00 до 19:00.
    Холодильник
    Использование холодильника мощностью 315 Вт с 18 до 19 часов сегодня обойдется в 1,27 евро.
    Телевизор
    Просмотр телевизора стоит примерно 0,20 цента.
    Стиральная машина
    Использование стиральной машины мощностью 400 Вт будет стоить 1,6 евро. Стиральная машина большей мощности, например, 700 Вт, обойдется в 2,8 евро.
    Водяной бойлер
    Использование бойлера мощностью 2000 Вт будет стоить 8,07 евро.
    Электрическая плита
    Приготовление еды на электрической плите стоит примерно 4,8 евро.
    Пылесос
    Использование пылесоса мощностью 400 Вт стоит 1,61 евро.
    Вентилятор
    Учитывая жаркую погоду, многие захотят охладиться с помощью вентилятора. С 18 до 19 это обойдется в 0,14 цента.
    Воздушный тепловой насос
    Подсоединение воздушного теплового насоса к электросети сегодня стоит немногим более 10 евро.
    Сауна
    Если вы захотите отопить электрическую сауну сегодня, на это придется потратить более 30 евро.
    Зарядка телефона
    Зарядка iPhone сегодня с 18 до 19 часов стоит 8 центов. Зарядка Android-устройства немного меньше – около 5 центов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Причиной резкого скачка цен стала смехотворно малая нехватка энергии
Восстановление Украины набирает обороты. Эстонские производители домов: за такими темпами нам не угнаться
Сегодня цена электричества дойдет до 4000 евро. Во сколько обойдется вскипятить чайник или поставить стирку?
Влияние санкций
Визовый запрет: потеря для россиян, но не для экономики
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Крупнейший в Германии импортер российского газа отчитался о миллиардных убытках
Немецкое коммунальное предприятие Uniper, которое в прошлом году получило госпомощь в размере 15 млрд евро, сообщило результатах за первое полугодие. Убытки компании достигли 12,3 млрд евро, пишет
Немецкое коммунальное предприятие Uniper, которое в прошлом году получило госпомощь в размере 15 млрд евро, сообщило результатах за первое полугодие. Убытки компании достигли 12,3 млрд евро, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: «незаметные» 90%
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Все мнения
Эпицентр
«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение