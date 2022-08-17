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17 августа 2022 в 12:18 Поделиться:









Сегодня цена электричества дойдет до 4000 евро. Во сколько обойдется вскипятить чайник или поставить стирку?

Фото: Shutterstock

Сегодня с 18:00 до 19:00 электричество на бирже Nord Pool будет стоить 4000 евро за мегаватт-час. Ärileht рассчитал, сколько придется заплатить за использование различной бытовой техники в данный промежуток времени.

Издание отмечает, что указана примерная стоимость, исходящая из мощностей стандартных моделей. Во всех случаях речь идет о часовом потреблении с 18:00 до 19:00.

Холодильник

Использование холодильника мощностью 315 Вт с 18 до 19 часов сегодня обойдется в 1,27 евро.

Телевизор

Просмотр телевизора стоит примерно 0,20 цента.

Стиральная машина

Использование стиральной машины мощностью 400 Вт будет стоить 1,6 евро. Стиральная машина большей мощности, например, 700 Вт, обойдется в 2,8 евро.

Водяной бойлер

Использование бойлера мощностью 2000 Вт будет стоить 8,07 евро.

Электрическая плита

Приготовление еды на электрической плите стоит примерно 4,8 евро.

Пылесос

Использование пылесоса мощностью 400 Вт стоит 1,61 евро.

Вентилятор

Учитывая жаркую погоду, многие захотят охладиться с помощью вентилятора. С 18 до 19 это обойдется в 0,14 цента.

Воздушный тепловой насос

Подсоединение воздушного теплового насоса к электросети сегодня стоит немногим более 10 евро.

Сауна

Если вы захотите отопить электрическую сауну сегодня, на это придется потратить более 30 евро.

Зарядка телефона

Зарядка iPhone сегодня с 18 до 19 часов стоит 8 центов. Зарядка Android-устройства немного меньше – около 5 центов.