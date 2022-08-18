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Алексей Шишкин

18 августа 2022 в 9:29 Поделиться:









176-й день войны в Украине: ракетные обстрелы Харькова, ВСУ вовлекает ветеранов в бизнес

Украинский пожарный около разрушенного российским ракетным обстрелом общежития в Салтовке, Харьков. Фото: SERGEY BOBOK, AFP, Scanpix

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 176 день. Главные новости о войне к полудню 18 августа:

Генеральный штаб вооруженных сил Украины уведомляет, что наибольшие потери войска вторжения за минувшие сутки понесли на Донецком направлении. Всего Россия потеряла около 200 человек, кроме того ВСУ удалось сбить самолет, вертолет и беспилотник, а также уничтожить семь танков, говорится в сводке Генштаба.

Как разъяснил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун, россияне в минувшие сутки продолжили попытки атаковать Донецкую область, в том числе начали новое наступление по направлению к Бахмуту, Соледару и Зайцево. Все атаки были отбиты украинской армией.

ракетный удар по Харькову. В результате полностью уничтожена жилая многоэтажка в районе Салтовка, использовавшаяся как общежитие. По последним данным, в результате обстрела погибло 7 человек, ранены 17. «Подлый и циничный ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора», — Вечером 17 августа был нанесен очередной. В результате полностью уничтожена жилая многоэтажка в районе Салтовка, использовавшаяся как общежитие. По последним данным, в результате обстрела погибло 7 человек, ранены 17. «Подлый и циничный ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора», — cказал президент Украины Владимир Зеленский.

Около 4:30 утра Харьков был обстрелян вновь, в Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное общежитие. По последним сообщениям украинских властей, погибли 2 человека, 18 получили ранения. Всего за ночь россияне нанесли по городу не менее 5 ракетных ударов. Полностью разрушен дворец культуры Железнодорожников — один из ценных памятников архитектуры конструктивизма в городе.

Украинская сторона ожидает в ближайшее время обострения ситуации на фронтах. «В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте», — заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он призвал не ожидать жесткой привязки активизации боев к 25 августа, когда отмечается День независимости Украины, но учитывать и фактор праздничной даты. При этом министр обороны Украины Алексей Резников одновременно заявил, что ВСУ не потребуется увеличивать численность.

В Украине запущена программа по вовлечению вернувшихся с фронта ветеранов в экономическую жизнь. «Украинский ветеранский фонд, который работает при Министерстве ветеранов, уже разработал соответствующие программы поддержки ветеранского бизнеса. Это новые гранты и проекты, которые позволят ветеранам начать свой бизнес. Мы начинаем новое ветеранское предприятие по формуле „Защитник работает на Защитника“, в котором после победы Украины будут работать и наши воины», — рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун. По его словам, соответствующий указ уже направлен на подпись президенту.

утратило уверенность в безопасности своих военных объектов в Крыму, Российское руководство утверждает вашингтонский Институт изучения войны (ISW). «Недавние украинские удары по российским военным объектам в Крыму, включая штаб ЧФ в Севастополе, вероятно, привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и привели к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий дальнейших ударов», — утверждают аналитики. Также в институте отметили попытки России квалифицировать удары проукраинских партизан и ЗСУ как «теракты» и даже приписать их исламистской группировке «Хизб ут-Тахрир».

российские танкисты не справляются с системой динамической защиты. Это приводит к частным отрывам башни у бронетехники, которые часто можно видеть на фото и видео с фронтов, и безвозвратным потерям в бронетехнике. Аналогичную нехватку квалификации военные аналитики замечали у россиян еще во время Первой Чеченской войны в 1994. Оригинальную тему выбрали для сегодняшней сводки в Военной разведке Великобритании. Эксперты рассказывают, что. Это приводит к частным отрывам башни у бронетехники, которые часто можно видеть на фото и видео с фронтов, и безвозвратным потерям в бронетехнике. Аналогичную нехватку квалификации военные аналитики замечали у россиян еще во время Первой Чеченской войны в 1994.

готов возглавить делегацию для контроля безопасности на Запорожской АЭС в оккупированном россиянами Энергодаре, об этом Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гроссив оккупированном россиянами Энергодаре, об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Сегодня во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что ключевой темой беседы лидеров станет вопрос обеспечения продовольственной безопасности.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия и Украина подписали с Турцией и ООН договора, обеспечивающие возможность вывоза украинского зерна через черноморские порты. На следующий день Россия ударила ракетами по Одесскому порту, что трактовалось украинской стороной как демонстративное неуважение к соглашению. Тем не менее, с момента подписания договоров из украинских портов уже вышло около 20 судов с продовольствием.